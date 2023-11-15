بسيارة ربع نقل.. اعترافات عصابة سرقة السيارات في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة السيارة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمون أنهم يتبعون أسلوبًا احترافيًا في سرقة السيارات بالمخالفة للقانون موضحين أنهم يستخدموا سيارة ربع نقل مطموسة اللوحات في المعصرة.

كان تبلغ لقسم شرطة المعصرة من أحد المواطنين باكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، وأنهما سرقا السيارة بأسلوب السحب بإستخدام سيارة ربع نقل "مطموسة اللوحات".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا ببيعها لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل، أمكن ضبطه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.