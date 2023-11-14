الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عصابة الدراجات النارية: بنسرق الموتوسيكلات بطريقة قطع الضفيرة

المسروقات
المسروقات

أدلى عناصر تشكيل عصابي باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، عن تفاصيل ارتكابهم لسرقة عدد من الدراجات النارية بمنطقة إمبابة وألقي القبض عليهم في منطقة الوراق بنطاق محافظة الجيزة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمين كشفوا أمام جهات التحقيق عن طريقة سرقتهم للدراجات النارية، موضحين أنهم يقطعون الضفيرة الخاصة بالكهرباء ثم توصيلها وتشغيلها والاستيلاء عليها.

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ضبط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

وأوضح المتهمين الذي تم ضبطهم في منطقة الوراق، أنهم سرقوا 4 دراجات نارية من منطقة إمبابة الملاصقة لدائرة الوراق.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عناصر إجرامية يسرقون الدراجات النارية من منطقة إمبابة، وقد تم تحرير محضر ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

عناصر تشكيل عصابي منطقة إمبابة منطقة الوراق بنطاق محافظة الجيزة عصابة الدراجات النارية أمن الجيزة

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