الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابتين لسرقة الدراجات النارية بالجيزة والغربية

تشكيل عصابي - ارشيفية
تشكيل عصابي - ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة".

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 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة إمبابة..كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

مديري أمن الغربية

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع التوصيلات الكهربائية".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بدائرة قسمى شرطة (أول، وثان طنطا بالغربية).. كما تم بإرشاد هما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابتين سرقة الدراجات النارية الغربية الجيزة وزارة الداخلية

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