الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إعلان أسماء الفائزين في قرعة حج الداخلية في 5 محافظات

الحج
الحج

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مراسم قرعة الحج في 5 محافظات وإعلان أسماء الفائزين.

وتقرر إجراء قرعة الحج في مديريات أمن كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسماعيلية - المنوفية - الفيوم، بالمقار المخصصة لإجراء القرعة بحضور مديري الأمن.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت عن البيانات المطلوبة للتقدم للحج؛ تشمل الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق.

وزارة الداخلية محافظات الفائزين مديريات مديري الأمن أسماء الفائزين رقم الهاتف المحمول

مواد متعلقة

دفتر أحوال الداخلية: مقتل عجوز عين شمس وضبط هارب من السجن في أحداث يناير

الداخلية تداهم بؤر الإجرام بأسوان ودمياط

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"من 6 ابتدائي لكلية العلوم".. حكاية الطفل "يحيى" أصغر طالب جامعي (فيديو)

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

"خد ورثي واتجوّز عليا".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

"البترول" توزع تأشيرات حج مجانية للعاملين بالقطاع

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟