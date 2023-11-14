إعلان أسماء الفائزين في قرعة حج الداخلية في 5 محافظات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مراسم قرعة الحج في 5 محافظات وإعلان أسماء الفائزين.

وتقرر إجراء قرعة الحج في مديريات أمن كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسماعيلية - المنوفية - الفيوم، بالمقار المخصصة لإجراء القرعة بحضور مديري الأمن.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت عن البيانات المطلوبة للتقدم للحج؛ تشمل الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق.