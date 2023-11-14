القبض على مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه ضد آخر.

وبالفحص تبين أن المحكوم عليه (مدير وشريك بشركة مقاولات، مقيم بالجيزة) ومطلوب للتنفيذ عليه فى 7 أحكام فى قضايا (تزوير – نصب – شيك – تبديد – استيلاء – إيصال أمانة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختبائه وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.