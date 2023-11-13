الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هارب من قضية قتل وبحوزته بندقية آلية في الشرقية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عنصر إجرامي هارب من سجن أبو زعبل في أحداث ثورة يناير، فى قضية قتل عقوبتها 15 سنة.

 وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث بلبيس عن تواجد "حسين. م" 39 سنة مقيم نطاق مركز بلييس، تفيد اختبائه بإحدى المدن المجاورة وتم استهدافه من خلال مأمورية مكبرة، وضبط بحوزته بندقية آلية وذخيرة، وبطاقة رقم قومى مزورة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

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حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة، التى قررت بمعرفة أحمد ربيع، رئيس النيابة، حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإرسال الحرز الخاص بالسلاح الناري والطلقات لقسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الشرقية لفحص السلاح، والاستعلام من الأحوال المدنية عن البطاقة المزورة.

قضية قتل الشرقية بندقية آلية مديرية أمن الشرقية سجن أبو زعبل

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