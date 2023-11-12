الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات أسرية تدفع طفل للهروب من منزل والده في الشرقية

هروب طفل
هروب طفل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تغيب طفل، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وبالفحص تبيَّن أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من أحد الأشخاص بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل لخلافات أسرية.

وفي وقتٍ لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجله المُتغيب وقرر بعودته للمنزل وأنه كان متواجد خلال فترة غيابه للعمل بإحدى المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الحسابات الشخصية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تغيب طفل بلبيس الشرقية

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