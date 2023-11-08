المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة مخدرات فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بـالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة نجار وميكانيكي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وأسلحة نارية وبيضاء.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن بعضوية المستشار مصطفى بلاسي والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.



تعود أحداث القضية رقم 11413 لسنة 2023 جنايات ههيا، المقيدة برقم 1487 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 29 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "تامر. م" 45 سنة نجار، "السيد. م" 25 سنة، ميكانيكي إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

وجاء ذلك لاتهامهما بحيازة كميات من الهيروين والحشيش المخدرين بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز ههيا، وسلاح ناري- فرد خرطوش- وطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض- سكين- للدفاع عن تجارتها غير المشروعة.