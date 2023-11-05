بـ240 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد الأعمال النهائية بنفق عرابي بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

جاء ذلك خلال تفقده الأعمال النهائية بالنفق بعد أن بلغت نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع 98% في حضور المحاسب على الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركة بالمنفذة، وتمت الإشارة إلى أن النفق تم إنشاؤه على مسافة 350 مترا طوليا عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 أمتار، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيدًا لتشغيل النفق ودخوله الخدمة.

وأشاد المحافظ، بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 مترا وارتفاع 2.25 م وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الالتزام بمراعاة اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.