الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يصدر قراراً بحركة تنقلات لرؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 5927 لسنه ٢٠٢٣ ، بإنهاء تكليف عيد محمد عبد القادر يوسف، من العمل بوظيفته الحالية - رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا - برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق - على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف وليد محمد ابراهيم رايقة - من العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - بالدرجة الأولى التخصصية - التنمية الإدارية - للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية.

وتفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة، والتي تنعكس على تحسين مستوى أداء دوائر العمل الحكومي، قام محافظ الشرقية بإعادة تنظيم العمل بين كل من جودة السيد عليوة، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصنافين، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالجديدة، وعبد العظيم السيد إمام علي، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمحمدية، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعزيزية، ومحمد بيومي محمد حسن، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالسعديين، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوت، وجمال إسماعيل حسن إسماعيل، سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوت، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوا، ونبوى سالم عبد القادر سالم، سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوا، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصنافين، ومحمد محمد عبد القادر محمد، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعزيزية، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالسعديين، وحسيبة عطية عطية على، سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بملامس، للقيام بتسيير أعمال سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بالمحمدية، وخديجة عبد الرؤوف أحمد الشافعي، سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بالجديدة، للقيام بتسيير أعمال سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بملامس.

محافظ الشرقية نظيم العمل ركة تنقلات موظفى المحليات إنهاء تكليف

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز بدمياط (صور)

باستثمارات 5 ملايين دولار.. تخصيص أرض لإنشاء مركز لصيانة مضخات المياه بـ"اقتصادية قناة السويس"

بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

أردوغان يناور الأوروبيين: سيب وأنا أسيب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)