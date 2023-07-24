محافظ الشرقية يصدر قراراً بحركة تنقلات لرؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بمنيا القمح

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 5927 لسنه ٢٠٢٣ ، بإنهاء تكليف عيد محمد عبد القادر يوسف، من العمل بوظيفته الحالية - رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا - برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق - على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف وليد محمد ابراهيم رايقة - من العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - بالدرجة الأولى التخصصية - التنمية الإدارية - للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية.

وتفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة، والتي تنعكس على تحسين مستوى أداء دوائر العمل الحكومي، قام محافظ الشرقية بإعادة تنظيم العمل بين كل من جودة السيد عليوة، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصنافين، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالجديدة، وعبد العظيم السيد إمام علي، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمحمدية، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعزيزية، ومحمد بيومي محمد حسن، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالسعديين، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوت، وجمال إسماعيل حسن إسماعيل، سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوت، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوا، ونبوى سالم عبد القادر سالم، سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوا، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصنافين، ومحمد محمد عبد القادر محمد، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعزيزية، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالسعديين، وحسيبة عطية عطية على، سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بملامس، للقيام بتسيير أعمال سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بالمحمدية، وخديجة عبد الرؤوف أحمد الشافعي، سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بالجديدة، للقيام بتسيير أعمال سكرتيرة الوحدة المحلية القروية بملامس.