«المتحدة» تعيد مجد الدراما المصرية.. 19 مسلسلًا فى «رمضان 2024»: تاريخى واجتماعى وأكشن وكوميدى

أشاد عدد من النقاد الفنيين بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم موسم درامى قوى خلال شهر رمضان، من خلال أعمال تناقش قضايا مجتمعية مهمة، مؤكدين أنهم ينتظرون «ملاحم درامية» على أعلى مستوى فى هذا الموسم.

وقال أسامة عبدالفتاح، الناقد الفنى: «الشركة المتحدة تقدم أعمالًا قادرة على جذب الجمهور خلال شهر رمضان، بعدما نجحت فى أن تجعل سوق الدراما عادلة بالنسبة لكل الممثلين، وفتحت مجالات عمل أكبر للكبار والشباب، على حد سواء».

وأضاف «عبدالفتاح»: «الشركة المتحدة بذلت مجهودًا جبارًا لتطوير سوق الدراما فى مصر، وتحرص على إنتاج أعمال مميزة تجذب الجمهورين المصرى والعربى»، مؤكدًا أن هناك تنوعًا وثراءً فى المسلسلات الرمضانية يناسب كل فئات المجتمع، والتى يبلغ عددها ١٩ مسلسلًا، وتنبئ بأننا أمام ملاحم درامية على أعلى مستوى، خاصة فى ظل ما تتمتع به من ثراء فنى كبير، سواء على مستوى الإخراج أو الفكرة أو الإنتاج أو الصورة.

وأشادت ماجدة موريس، الناقدة الفنية، بأعمال «المتحدة» على مدار العام، متوقعة أن تقدم «المتحدة» موسمًا دراميًا زاخرًا بالمسلسلات المهمة والمتنوعة فى شهر رمضان المعظم.

وأضافت: «سعيدة وفخورة جدًا بحال الدراما المصرية فى عهد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تهتم دائمًا بالأعمال المقدمة، خاصة من حيث التنوع، والرهان على الوعى، وأتوقع أن تكون هناك منافسة شرسة على مائدة الدراما خلال أيام، وظهر هذا بوضوح من بروموهات المسلسلات الرمضانية، التى ينتظرها الجميع فى مصر والوطن العربى».

وتابعت: «لفت انتباهى هذا العام عودة كبار النجوم، أمثال النجم الكبير يحيى الفخرانى، والثنائية الرائعة مع المخرج القدير مجدى أبوعميرة فى (عتبات البهجة)، الذى يجمع عددًا كبيرًا من الفنانين، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة الصاعدة، كعادة الفخرانى فى تقديم جيل فنى مميز لديه الكثير من التطلعات».

وشددت «موريس» على أنه «كعادة (المتحدة) فى التميز، لاحظنا فى البروموهات أن هناك تنوعًا فى الدراما المقدمة، منها الاجتماعى والأكشن والتاريخى والشعبى، وأتمنى أن تطول مدة البرومو التشويقى لدقائق أكثر من ذلك فى الأيام المقبلة».

وأضافت: «الملحمة الدرامية التى أنتظرها بشدة، وأتوقع أن تفوز بالميدالية الذهبية للدراما الرمضانية، هى مسلسل (الحشاشين)، فنحن فى انتظار قصة سياسية اجتماعية تاريخية دينية ترصد تاريخ وعقائد والحكاية الكاملة لطائفة الحشاشين».

وأوضحت أن «الحشاشين» أخطر فرقة سرية، وأخطر الحركات الهدامة والطوائف الإرهابية فى التاريخ، التى لم تُناقش أو تُقدم من قبل فى أى عمل فنى، تلك الجماعة التى ارتكبت جرائم القتل ونشرت الرعب، على أساس إيهام القتلة بأن موعدهم النهائى هو الجنة التى وعدهم إياها قائد الحركة حسن الصباح، الذى كان يطلق على نفسه لقب «خادم الإمام».

وواصلت: «فى الحقيقة، الملحمة الدرامية يقدمها ثلاثى محترف، بداية من الكاتب والروائى الكبير عبدالرحيم كمال، والمخرج العبقرى بيتر ميمى، والنجم المميز بشدة كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية حسن الصباح. بصراحة اختيار موفق للغاية، ولا أتخيل أحدًا غيره على الساحة لتقديم هذه الشخصية».

وتابعت: «أؤكد مرة ثانية أننا فى انتظار ملحمة سترسخ فى تاريخ الدراما، وتسهم فى تنمية العقول، خاصة أن العمل يغوص فى أسرار وكواليس أشهر فرقة انتحارية فى التاريخ بثت الرعب فى نفوس الملوك والأمراء فى الشرق والغرب».

وأكملت: «كما أنتظر أيضًا متابعة (إمبراطورية ميم) للنجم خالد النبوى، ومتشوقة جدًا أن أرى رائعة الأستاذ الكبير إحسان عبدالقدوس والرواية الأدبية الأحب إلى قلبى، فى عمل درامى، ومتأكدة من أنه سيكون هناك فرق كبير بينه وبين الفيلم الشهير الذى قدمته العبقرية فاتن حمامة، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا، الاجتماعية والإنسانية والأسرية، نحن فى أمسّ الحاجة إليها، خاصة مع تطور العصر».

وشددت على أن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا تسلط الضوء على قضايا المجتمع والأسرة بشكل متميز، وهذا يعد جزءًا من دور الدراما الرئيسى، كما تسهم فى الارتقاء بالذوق العام وتنمية العقول، وبناء جيل جديد واعٍ.

وأشادت، أيضًا، بتقديم الأعمال قصيرة الحلقات «١٥ حلقة» الموجودة بكثرة هذا الموسم، ويقدمها كبار النجوم أمثال ياسر جلال فى «جودر»، أو «الفخرانى» فى «عتبات البهجة»، أو نيللى كريم فى «فراولة»، وهى أعمال وافية ومحبوكة دراميًا، دون مط أو تطويل.

وقال الكاتب والناقد الفنى، رامى المتولى، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تألقت بشكل لافت للأنظار خلال الفترة الماضية، بأعمال مميزة وذات قيمة فنية كبيرة، أحدثت حالة رواج كبيرة فى مصر وخارجها، ولعل خير دليل على ذلك كان النجاح الأخير الذى حققه مسلسل «حالة خاصة».

وأضاف «المتولى»: «نجاح (المتحدة) لا يتوقف على هذا العام أو العام الماضى فقط، بل يشمل الأعوام السابقة القليلة، وذلك على الرغم من الكثير من الضغوطات التى أثرت بشكل سلبى على الصناعة مؤخرًا، وأخص بالذكر صناعة الدراما التليفزيونية، مثل أزمة فيروس (كورونا) التى أدت إلى ظهور بعض المشكلات بسبب إجراءات الوقاية، إلا أن الشركة المتحدة خلال فترة كورونا استطاعت تقديم عدد من المسلسلات التى كانت تتسم بإنتاج مميز وفقًا لهذه الظروف».

وعن دراما رمضان ٢٠٢٤، قال «المتولى» إن الموسم الحالى يشهد عرض عدد من المسلسلات المميزة لعدد كبير من الفنانين من ذوى الشعبية، منهم غادة عبدالرازق ويحيى الفخرانى، إلى جانب مسلسلات ذات طبيعة إنتاجية وقصصية محترمة جدًا، ولعل أبرزها «الحشاشين»، وهو من أضخم الإنتاجات التليفزيونية، ويتناول محورًا سياسيًا مهمًا ومحورًا تاريخيًا يُحترم.