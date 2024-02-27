الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل إمبراطوية ميم لـ خالد النبوي

خالد النبوي
خالد النبوي

على غرار فيلم إمبراطورية ميم، الذي قدمته الفنانة فاتن حمامة، ينافس النجم خالد النبوي خلال موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل يحمل نفس الاسم إمبراطورية ميم والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبمجرد طرح البرومو الخاص بالمسلسل لاقى رواجًا كبيرًا من قبل الجماهير المشاركة بسبب أنه مأخوذ عن فيلم النجمة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر وحقق نجاحًا باهرًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

المسلس اجتماعي في إطار لايت كوميدي، إذ تدور قصة مسلسل إمبرطورية ميم حول يجد نفسه في حيرة كبيرة وذلك لكونه يجد نفسه عليه أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب، وبين أبناءه الستة وهم الذين تولى مسؤولية رعايتهم بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطوية ميم

ويشارك بطولة إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي عدد من النجوم ومنهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وقصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ومؤخرًا تم الإعلان عن انضمام الطفل آدم وهدان إلى فريق عمل إمبراطورية ميم، والذي يجسد شخصية أحد الأطفال وآدم هو أحد الأطفال الذي لاقى إعجاب الكثير من المتابعين في مسلسل حالة خاصة إذ لعب فيه دورًا مميزًا.

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فيلم إمبراطوية ميم

ولاقى مسلسل "إمبراطورية ميم" رواجًا لكونه مأخوذا عن فيلم من الرواية الأصلية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس "إمبراطورية ميم"، والتي يسلط الضوء فيها على العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.

وفيلم إمبراطورية ميم تم إنتاجه في العام 1972 للنجمة فاتن حمامة وكان من إخراج حسين كمال، وشارك في بطولته فاتن حمامة، أحمد مظهر، سيف أبو النجا، حياة قنديل، هشام سليم.

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