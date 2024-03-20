مسلسل الحشاشين الحلقة التاسعة.. ظهور سوزان نجم الدين "إلينار" صانعة حوريات الجنة

تناول مسلسل الحشاشين الحلقة 9، والتي عرضت على قناة "dmc" من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي يجسد دور حسن بن الصباح، كيف يتم استغلال الجواري في تقديمهم للهدف المنشود الذي يذهب إليه حسن بن الصباح، وظهر ذلك في استدعاؤه "إلينار" لقلعة آلموت والتي تجسد دورها الفنانة سوزان نجم الدين والتي يأتي ظهورها لأول مرة في الحلقة الـ9 من مسلسل الحشاشين، لتقوم بتجميل الجواري وإعدادهن كأنهن حوريات الجنة اللواتي يستخدمهن الصباح في إغواء اتباعه.

تاريخ الجواري

وفي التقرير التالي تعرف على تاريخ الجواري:

يذهب كتاب الجواري الصادر عن دار المعارف للكاتب جبور عبد النور إلى أنه من الثابت أن العرب عرفوا الجوارى قبل الإسلام، وأنه كان لأثرياء قريش وزعمائهم بعض منهن ينصرفن إلى الغناء أو إلى الأعمال التي قامت بها الجواري بعد ذلك في قصور المسلمين كان العربي عندئذ ينظر إلى المرأة كما ينظر إلى أى متاع آخر من رياش أو ما شية أو مال، فإذا غزا جاره، وتغلب عليه ساق أنعامه، وحمل ذراريه ونساءه، وجعل الجميع في خيمته كما يتصرف بالأساليب الحربية، ونظر بعض الأعراب وتصرف بهم الجاهليين إلى جميع نسائهم الحرائر والمستعبدات نظرة استصغار واحتقار، فإذا توفى الوالد استولى ابنه على نسائه، وأصبحن له زوجات غير أن الأم التي أنجبته كانت تنجو من تنفيذ هذه الشريعة الجائرة.

وكان زواج المتعة شائعًا بين رجال القوافل بنوع خاص، فيجمع الرجل في خيامه أو منزله ما شاء من النساء دون عد، ويزور عنهن عند ما يريد، أو تصرفه المرأة بتحويل باب خيمتها، فيدرك الزوج أن العهد انبتر بينهما، فيسعى إلى خيمة أخرى.

يشير كتاب الجواري إلى أن لاقى النخاسون في العربي فاتحا سخيا، ولاسيما في الفتوح الأولى ومواقع الهند والروم، ولكن هذا العربي بعد أن كان مصدرا من مصادر الرقيق أخذ يعتمد النخاسين الجوابين في أطراف المعمور لشراء الجواري، وبوع خاص يهود الأندلس الذين كانوا يتوغلون في اروبة وينتقلونن إلى روسية أحيانا، فيحملون من هناك جماعات من الجواري السلافيات والجرامانيات اللائي عرفن بلاد العرب باسم الصقلبيات، وقد صادقن سوقا رائجة لبياض بشراتهمن وطول أجسامهنن، ولما تحلين به من الجمال الماتع.

الجواري وبلاط الخلافة

يذهب جبور عبد النور عبر كتابة الجواري إلى الإشارة إلى أن دور الجواري ومؤامرتهن التي تحالك في البلاط عند خلع خليفة ومبايعة آخر، فمثلا بعضهن قمن بأدوار حاسمة في تاريخ العباسين: منهم الجارية أم المقتدر الذي ولاه الأتراك الخلافة وهو صبي في الثالثة عشرة من عمره ظنا منهم أن بوسعهم التصرف بشؤون الخلافة كما يشاؤون لضعفة وصغر سنه. فاذا بهم يلاقون عنتا شديدا من أمه، وهي أمولد رومية. فقبضت على أزمة الأمور وقادت شؤون الدولة بحزم وحنكة مدة ربع قرن، وهي أطول مدة تولى فيها عباسي الحكم.

الجارية الشيرازية حسن التي عاشت في البلاط أيام الخليفتين المتقى والمستكفي هى التي سعت في إقصاء الأول عن الخلافة، وأوعزت إلى غلامها السندي بسمل عينيه عندما أحجم القواد عن فعل ذلك، وتسلطت على الثاني حتى اقضت مضجعة، وقضت عليه فيما بعد

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 9

استقبل حسن الصباح، نجله الأكبر الحسين على نحو غير متوقع، إذ توجه إليه بقوله: “مش آن الآوان تكون راجل ومقاتل”.

وكلف زيد بن سيحون ذراعه اليمنى، بإرسال الحسين إلى إحدى القلاع القريبة ليتلقى فيها تدريب مكثف حتى يصبح فارس شرس يخاف منه كل الفرسان، فقاطعته زوجته: "ليه هتبعده عننا؟".. ليرد الصباح: “الحسين مبقاش طفل.. آن الآوان نعتمد عليه”.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يذاع مسلسل الحشاشين الحلقة 10 مساء غدًا الأربعاء فى تمام الساعة 9:45 مساءًا، وتعاد الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين فى الساعة 11 من نفس اليوم، والساعة 1:45 صباح و4:15 مساء اليوم التالى، مع إمكانية متابعة الحلقة فى أى وقت على منصة watch it مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة حصريًا على شاشة قناة dmc وdmc drama، وفق الجدول الزمنى للأعمال الدرامية التى تعرض على شاشتها على مدار اليوم طوال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل الحشاشين

تجسد قصة مسلسل الحشاشين تاريخ واحدة من أخطر التنظيمات الدينية المسلحة، ويعود ظهورها إلى القرن الحادى عشر ميلاديًا، فى بلاد فارس، بقيادة حسن الصباح، وأتباعه، وتوالت فى عهدهم عمليات اغتيال شخصيات تاريخية كبرى.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي.