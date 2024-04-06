مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. أحمد ماهر في المستشفى ويهدد ياسين بالقتل

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب، مواجهة في المستشفى بين الفنان أحمد ماهر الذي يقوم بدور حسن ضرغام، والفنان محمد علاء جمايكا الذي يقوم بدور ياسين الغول، وذلك بعد دخول الشيخ مصطفى العناية المشددة.

الحلقة 27 مسلسل صيد العقارب

وظل حسن ضرغام يهدد ياسين بأنه سوف يأخذ روحه لو حدث شيء للشيخ مصطفى، لأنه متأكد أن من قام بهذه المحاولة للقتل هم عائلة الغول.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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