مسلسل محارب الحلقة 27.. عنتر يقتل عجيبة الدجالة بسبب عمل سفلي

تعرض الحلقة الجديدة 27 من مسلسل محارب في التاسعة مساء والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 27

قتل عنتر “سائق الميكروباص” الدجالة “عجيبة” خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل محارب والتي كان اتفق معها في وقت سابق على عمل سفلي لـ “انجي ناهد السباعي” لكي تحبه وتوافق على الزواج منه.

وعندما تم فسخ خطوبته من انجي ذهب عنتر لـ “عجبية الدجالة" لسؤالها عن سبب الفسخ وأخبرته أنه أخل الاتفاق معها عندما رفض إعطاءها بقية المبلغ المتفق عليه.

وأخبرته أنها قامت بعمل سفلي جديد لـ انجي كي ترفض الزواج من جميع الرجال، وهو مما أثار غضب عنتر وقام بخنقها وماتت في الحال ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل محارب.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب مواعيد عرض الحلقة 27

ويعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على CBC حصريًا الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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