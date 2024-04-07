مسلسل مليحة الحلقة 13.. أدهم يخلص مليحة ورفاقها من الإرهابيين

انتهت الحلقة 13 من مسلسل مليحة على تمكن الضابط أدهم من تخليص مليحة وجدّتها والشيخ سالم والطبيب هشام من أيدي العناصر الإرهابية وقتلهم جميعًا.

إلا أن ذلك تسبب استشهاد الضابط خالد زميل أدهم بعد أن أطلق الإرهابيون عليه النار ليقوم بتوصية أدهم على أبنائه قائلا “عيالي يا أدهم”، ثم ردد الشهادتين، وبعدها فاضت روحه إلى السماء.

وكانت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة قد شهدت توصل الضابط أدهم إلى معرفة المكان، واستدعاء الشيخ سالم ومليحة إلى أمير الجماعة الإرهابية، وقال الشيخ للأمير لا سلام عليكم ولا كلام وتابع موجهًا حديثه إلى ما يدعونه أمير الجماعة أن ذلك هو ما هم يفلحون في فعله وهو خطف وتعنيف النساء والشيوخ، والعزّل باسم الدين وترك أعداء الدين الحقيقيين.

وقالت مليحة لأمير الجماعة الإرهابية أيضًا "كيف تعذبوني وأنا فلسطينية، تاركين أعداء الوطن".

ليرد عليهم كبير الجماعة الإرهابية "أمير الجماعة" قائلًا نه خطف الشيخ سالم لأنه يساعد ما أطلق عليهم أعداء الدين ويقصد بهم الضابط أدهم وجنوده من ضباط الحدود.

وفي رده على مليحة قال "أما انتي لم نخطفك لأنك فلسطينية..بل يجب عليكي أن تفرحي لأننا قمنا بخطفك لتكوني من نساء الأمير"، وهنا بصقت مليحة عليه على الفور معبرة عن قرفها من حديثه واشمئزازها.

كما قال له الشيخ سالم أن أرض سيناء كانت ومازالت ترى من الأعداء الكثيرين، ولكن في النهاية أصحاب الأرض هم من يكتب لهم النصر.

مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر

فيما شهدت الحلقة 12 من مسلسل مليحة استشهاد خالد نجل الشيخ سالم العابد، على يد الإرهابيين، حيث حاصر الإرهابيون خالد والشيخ سالم ومليحة وألطاف في إحدى الواحات، بعدما تعذر وصولهم للمعبر بسبب حظر التجول، ليقوم أحد الإرهابيين بذبح خالد أمام والده سامي مغاوري عندما حاول مقاومتهم، وذلك بسبب تعاون الشيخ مع الجيش.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يتكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.