المسلسل تجربة التمثيل الثانية.. ماذا عملت سيرين خاص قبل بطولة "مليحة"؟

عبرت الفنانة الفلسطينية سيرين خاص عن فخرها الشديد للعب دور بطولة مسلسل مليحة الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو الأول لها في مصر، وثاني أعمالها في مجال التمثيل عموما.

وعن عملها في التمثيل، قالت خاص لـ"الدستور": "منذ فترة طويلة وأنا أعمل في الحياة الفنية لكن أول مرة جاءتني فرصة التمثيل كانت عام 2020 من خلال فيلم (علم) للمخرج فراس خوري، والذي تحدث عن مجموعة من الأصدقاء في المدرسة يحاولون رفع علم فلسطين في المدرسة وهو الأمر الذي يعد غير قانوني، وقد عرض العمل في مهرجان القاهرة ونال ثلاثة جوائز، ويعد أول تجاربي في عالم التمثيل".

سيرين خاص بعيدا عن التمثيل

وعن عملها بخلاف التمثيل قالت: “بخلاف التمثيل، أنا امتلك (فاشون براند) مع شقيقتي، ونقوم بتصميم الأزياء المستوحاة من التراث الفلسطيني وصناعتها بأشغال يدوية من خلال نساء فلسطينيات دورهن التطريز، والفكر من هذا المشروع أن نخلق وعيا عن الثقافة الفلسطينية وزيادة نسبة الأشغال اليدوية في فلسطين، وأن لا تقل وتندثر مع الوقت، فكل تطريزة نقدمها لها حكاية وقصة تخص وطننا، والمشروع ما زال يعمل إلى وقتنا الحالي، وبخلاف هذا لدي مشروع آخر عبر تجميد أموال لإنشاء مشاريع هادفة للصالح الفلسطيني، فكل ما أقوم به في حياتي يخص فلسطين وأحاول من خلاله أن أزيد الوعي والثقافة حولها، وهذا واجبي الوطني، وللعلم أنا أذهب إلى أوروبا وأتحدث عن فلسطين والمشاكل التي تحدث فيها، ومنها الاحتلال والعنصرية ومعاناة الأجيال الحالية”.

أبطال مليحة

مسلسل مليحة تكون من 15 حلقة وتم عرضه منذ النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وهو من بطولة كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.