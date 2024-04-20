السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الاستعدادات الأولى لحفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة (صور)

أسوان
أسوان

تنطلق بعد قليل، فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، والذي يقام بداخل أحد الفنادق بمنطقة كورنيش النيل، بتواجد عدد كبير من الفنانين.

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ويقوم القائمون على المهرجان بوضع الاستعدادت الأخيرة التي تسبق بدايه تواجد الفنانين على السجادة الحمراء للمهرجان، حيث سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين.

ويحضر حفل انطلاق النسخة الثامنة من المهرجان عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد مجدي وغادة عادل ورانيا يوسف وسوزان نجم الدين وأحمد فتحي وريم البارودي وآخرون.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشهد عرض 76 فيلمًا في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، ويكرم خلالها النجمة غادة عادل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، فيما اختار المهرجان تونس لتكون ضيفة شرف دورته المقبلة التي تعقد برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

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