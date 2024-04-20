تصفيق حاد من جمهور "مهرجان أسوان" عقب الحديث عن السينما الفلسطينية

حالة رواج كبيرة من قبل الجمهور الحاضر لفعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة، وذلك عقب حديث عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان عن تواجد أعمال من دولة فلسطين العربية المحتلة.

ومع ذكر نائبة المهرجان كلمة فلسطين، سرعان ما وُجد دعم جماهيري شديد وتصفيق حاد لهذه الأعمال التي تعرض للأشقاء هناك، كما تحدثت بعد ذلك عن تواجد أعمال من دولتي تونس باعتبارها ضيفة الشرف بجانب السودان.

وتحدث محمد عبدالخالق عن تواجد ثلاث نساء ذات شأن مصري عظيم في افتتاح الدورة الثامنة وهم وزيرة الثقافة ووزيرة التضامن ورئيس القومي للمرأة .

وكانت قد قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم النجمة هند صبري في إطار اختيار تونس ضيف شرف المهرجان حيث ينظم المهرجان قسما خاصا للأفلام التونسية القصيرة يضم 5 أفلام، وهي: "شيطانة" إخراج آمال قلاتي، و"نضال قيقة"، و"إخوان" إخراج مريم جبور، و"رنيم" إخراج ريم نخلي، و"مش معروف" إخراج هبة الذوادي.

كما حرصت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على تكريم الفنانة غادة عادل، تقديرًا لمسيرتها السينمائية التي بدأتها عام 1998 بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع المخرج سعيد حامد، والتي قدمت خلالها نوعيات مختلفة من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشهد عرض 76 فيلما في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، ويكرم خلالها ، النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية