السبت 20 أبريل 2024
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فن

هند صبرى تتألق على السجادة الحمراء فى مهرجان "أسوان السينمائى" (صور)

هند صبري
هند صبري

تألقت  الفنانة التونسية هند صبري، على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة والتي تنتهي  ٢٥ أبريل الجاري.

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واستقبل هند صبري كل من حسن أبوالعلا مدير المهرجان ومحمد عبدالخالق رئيس المهرجان، وقاموا بالتقاط عدد كبير من الصور التذكارية.

وقررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم النجمة هند صبري في إطار اختيار تونس ضيف شرف المهرجان، حيث ينظم المهرجان قسمًا خاصًا للأفلام التونسية القصيرة يضم 5 أفلام، وهي: "شيطانة" إخراج آمال قلاتي، و"نضال قيقة"، و"إخوان" إخراج مريم جبور، و"رنيم" إخراج ريم نخلي، و"مش معروف" إخراج هبة الذوادي.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشهد عرض 76 فيلمًا في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، ويكرم خلالها النجمة غادة عادل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، فيما اختار المهرجان تونس لتكون ضيفة شرف دورته المقبلة التي تعقد برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

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الفنانة التونسية هند صبري لسينما المرأة لسينما المرأة في نسخته الثامنة مهرجان اسوان مهرجان اسوان الدولي لسينما مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة هند صبري

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