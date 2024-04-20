السبت 20 أبريل 2024
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فن

غادة عادل تتألق بالأسود فى افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة (صور)

غادة عادل
غادة عادل

حرصت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على تكريم الفنانة غادة عادل، تقديرًا لمسيرتها السينمائية التي بدأتها عام 1998 بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع المخرج سعيد حامد، والتي قدمت خلالها نوعيات مختلفة من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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وحضرت غادة على ريد كاربت مهرجان أسوان لسينما المرأة بإطلالة جذابة وملفتة مرتدية اللون الأسود.

 فيلم الافتتاح 
اختارت إدارة الافتتاح عبر رئيس المهرجان محمد عبدالخالق، ومديره حسن أبوالعلا، فيلم "بنات ألفة" التونسي، ليكون الفيلم الذي يفتتح فعاليات الدورة الجديدة من المحفل المميز الذي يحقق ردود أفعال طيبة للغاية في كل دورة بتكريمه لكبار النجمات وعرضه لأحدث الأعمال العالمية المختصة بسينما المرأة.

يشارك خلال النسخة المقبلة الجاري انطلاقها عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمها كالتالي 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

تُعقد الدورة المقبلة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة "مصر للطيران"، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

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مهرجان أسوان الدولي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مهرجان اسوان الفنانه غاده عادل غادة عادل

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