الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كاهنة عطية تكشف تفاصيل السينما التونسية في أسوان الدولي

كاهنة عطية
كاهنة عطية

انطلقت منذ قليل ندوة للمونتيرة كاهنة عطية وذلك على هامش تكريمها ضمن فعاليات مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة. 

وتحدثت كاهنة خلال الندوة حول الصناعه التونسية في عالم السينما، لافتة إلى أنها كانت من اوائل التوانسة الذين اسسو صناعه كبيرة ومهمة في تونس مثل صناعة السينما.

وأشارت إلى أنها سعيدة للغاية بكونها مكرمة من مهرجان دولي بحجم اسوان لسينما المرآة، لافتة الى ان تونس دائما ما تنجب ابناء مهمين في العالم على مستوى السينما.

أفلام المرأة

كانت قد كرّمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المونتيرة كاهنة عطية، ضمن قائمة المكرمين خلال حفل الافتتاح، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في أسوان، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع الفن.

تُعد المونتيرة كاهنة عطية، واحدة من أبرز صُنّاع المونتاج في تونس، حيث لمع اسمها في وقتٍ لم تكن فيه السينما التونسية زاخرة بأسماءٍ نسائية في مراحل التعديل أو الصوت والصورة، فقد عملت مع أبرز المخرجين التونسيين والأفارقة والعرب وحتى الدولييين، ودرست السينما بفرنسا بمعهد IDEEC، وبدأت بالكتابة ثم المونتاج، كما عملت مع شركة SST التابع للتلفزة الفرنسية.
في رصيد كاهنة عطية، أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا سواء كانت تونسية أو عربية أو حتى عالمية، ومن ضمن أعمالها فيلم "باب المقام" إخراج محمد ملص، الذي شارك بالتأليف مع أحمد بهاء الدين عطية، و"طوق الحمامة المفقودة" تأليف وإخراج ناصر خمير، و"يا سلطان المدينة" تأليف وإخراج المنصف ذويب.

1000276145
1000276145
1000276144
1000276144
للمونتيرة كاهنة عطية كاهنة عطية أسوان الدولي لسينما اسوان الدولي لسينما المرأة اسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة

مواد متعلقة

أسباب إلغاء ندوة غادة عادل فى أسوان لسينما المرأة

على هامش مهرجان أسوان.. ندوة لسفير الاتحاد الأوروبي في مصر

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

تكريم هالة خليل وغادة عادل وهند صبرى بمهرجان أسوان لسينما المرأة

تصفيق حاد من جمهور "مهرجان أسوان" عقب الحديث عن السينما الفلسطينية

جوهرة ورانيا يوسف وصبرى فواز على ريد كاربت "أسوان لسينما المرأة" (صور)

حسن أبوالعلا يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبى فى مهرجان "أسوان لسينما المرأة"

غادة عادل تتألق بالأسود فى افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة (صور)

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

الحبس سنة وغرامة 10 الاف لـ إنجي حمادة في قضية المخدرات

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

"إعلامى الوزراء" يوضح حقيقة اختفاء سرير أثرى من متحف قصر محمد على بالمنيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو