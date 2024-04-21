كاهنة عطية تكشف تفاصيل السينما التونسية في أسوان الدولي

انطلقت منذ قليل ندوة للمونتيرة كاهنة عطية وذلك على هامش تكريمها ضمن فعاليات مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة.

وتحدثت كاهنة خلال الندوة حول الصناعه التونسية في عالم السينما، لافتة إلى أنها كانت من اوائل التوانسة الذين اسسو صناعه كبيرة ومهمة في تونس مثل صناعة السينما.

وأشارت إلى أنها سعيدة للغاية بكونها مكرمة من مهرجان دولي بحجم اسوان لسينما المرآة، لافتة الى ان تونس دائما ما تنجب ابناء مهمين في العالم على مستوى السينما.

أفلام المرأة

كانت قد كرّمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المونتيرة كاهنة عطية، ضمن قائمة المكرمين خلال حفل الافتتاح، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في أسوان، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع الفن.

تُعد المونتيرة كاهنة عطية، واحدة من أبرز صُنّاع المونتاج في تونس، حيث لمع اسمها في وقتٍ لم تكن فيه السينما التونسية زاخرة بأسماءٍ نسائية في مراحل التعديل أو الصوت والصورة، فقد عملت مع أبرز المخرجين التونسيين والأفارقة والعرب وحتى الدولييين، ودرست السينما بفرنسا بمعهد IDEEC، وبدأت بالكتابة ثم المونتاج، كما عملت مع شركة SST التابع للتلفزة الفرنسية.

في رصيد كاهنة عطية، أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا سواء كانت تونسية أو عربية أو حتى عالمية، ومن ضمن أعمالها فيلم "باب المقام" إخراج محمد ملص، الذي شارك بالتأليف مع أحمد بهاء الدين عطية، و"طوق الحمامة المفقودة" تأليف وإخراج ناصر خمير، و"يا سلطان المدينة" تأليف وإخراج المنصف ذويب.

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