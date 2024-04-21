على هامش مهرجان أسوان.. ندوة لسفير الاتحاد الأوروبي في مصر

أقيمت على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة لسفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر في وجود حرمه مارلينا برجر.

أكد كريستيان برجر خلال فعاليات الندوة أنه سعيد بالتواجد في مدينة أسوان، وأن علاقته بمصر بدأت منذ ٥٢ عامًا حيث قام بزيارة مصر ومنذ ذلك الوقت وهو مهتم بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه عاشق للشعب المصري ومدنه.

وقال السفير خلال الندوة إن مصر هي دولة محورية ومميزة للغاية، نظرًا لتفاصيلها الخاصة وأهميتها على مستوى الواقع الحالي وعلى مستوى التاريخ، مشيرًا إلى زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة والتي انبهر فيها بمدى التطور الكبير الذي حدث مؤخرًا في مصر.

وأشار إلى أنه عمل في الماضي في أكثر من مدينة في العالم من ضمنها فيينا ودمشق وبروكسل، لكن مصر دولة مختلفة لأنه درس تاريخها منذ كان طفلاً وأنبهر كثيرًا بما قرأه وعلمه من تفاصيل حياتها التاريخية التي كانت مشوقة لدراستها نظرًا لما تحتويه من إبداع كبير.

قبل قدومه إلى مصر، عمل كريستيان برجر سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان. وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مدير/نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل. ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبي / رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القدس.

وشغل في الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة الاستجابة للأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية. كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)؛ حيث عمل بشكل رئيسي على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة).

اسوان الدولي لسينما المرأة