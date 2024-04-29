الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد.. الاستعداد مفتاح النجاة

الدكتورة رنا الحجة
الدكتورة رنا الحجة

علقت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على ما يتردد عن ظهور وباء جديد خلال الفترة المقبلة.

وقالت "الحجة": إن "الوباء التالي قادم ولكن لا نعرف متى، لذلك من المهم جدا أن نكون جاهزين لأى طارئ، حيث إنه من الدروس التى تعملناها من فيروس كورونا أن نكون على استعداد بشكل دائم".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الإثنين، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لبرنامج التمنيع المُوسَّع، وكذلك أسبوع التمنيع العالمي لعام 2024.

نسبة التغطية بلقاح فيروس كورونا 

وأشارت إلى أن نسبة التغطية بلقاح فيروس كورونا حول العالم بلغت 70%، فى حين أنه فى منطقة شرق المتوسط فإن نسبة التغطية باللقاح بلغت 60% أى ما يقارب أكثر من 500 مليون فى إقليم شرق المتوسط. 
ولفتت: إلى أنه "تم تطعيم 55% من العاملين في المجال الصحي في إقليم شرق المتوسط، ونسعى لأن تكون نسبة التطعيم 100% لحماية العاملين الصحيين". 

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ويُسلّط أسبوع التمنيع العالمي هذا العام الضوءَ على أهمية اللقاحات المُنقذة للأرواح، مع التركيز على تدارك مَن فاتهم التطعيم، والتعافي، وتعزيز برامج التمنيع للوصول بها إلى مستوياتها قبل الجائحة.
وتأتي هذه الإحاطة الإعلامية احتفاءً بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء منظمة الصحة العالمية لبرنامج التمنيع الموسَّع في عام 1974، التي تُمثّل فرصةً للاحتفال بالإنجازات والدعوة إلى زيادة الاستثمار في اللقاحات وتوسيع نطاق فوائد اللقاحات الجديدة بعدلٍ وإنصافٍ طيلة العمر.

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يشارك في المؤتمر كل من: الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مارك روبين، نائب المدير الإقليمي مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تاباني مافوسا المدير الإداري للبرامج القُطرية التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.

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