الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر فى مجال التطعيمات: قضت على الكثير من الأمراض

أشادت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بإنجازات مصر فى مجال اللقاحات، لافتة إلى أنها قامت بإدخال تطعيم الالتهاب الكبدى الفيروس بى، وهو واحد من أهم اللقاحات فاعلية، حيث تصل فاعليته إلى 95% تقريبًا، حيث يساعد اللقاح على الوقاية من فيروس بى وسرطان الكبد، ويخفف من انتقال الفيروس من شخص لشخص، وساعد فى انخفاض نسب الإصابة بشكل كبير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لبرنامج التمنيع المُوسَّع، وكذلك أسبوع التمنيع العالمي لعام 2024.

وقالت إن حملة 100 مليون صحة ساهمت فى القضاء على مرض فيروس سى، وحصلت مصر على شهادة تفيد بخلوها من فيروس سى، بالإضافة إلى دورها فى الحد من الأمراض المعدية وتوفير مياه نظيفة ومكافحة العدوى فى المستشفيات.

إنجازات مصر فى مجال التطعيمات

وتابعت قائلة: شاكرين جمهورية مصر العربية على إنجازاتها المهمة فى عالم التطعيمات والتحصينات، لافتة إلى أن مصر خالية من شلل الأطفال، حيث تم استئصاله منذ سنوات، كما أنه تم إعلان مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية.

وأضافت أن مصر قامت بالقضاء على مرض التيتانوس عند الأم والأطفال حديثى الولادة، لافتة إلى أنها قامت بمجهود كبير للقضاء على الأمراض التى يمكن الوقاية منها عن طريق التحصينات.

ويُسلّط أسبوع التمنيع العالمي هذا العام الضوء على أهمية اللقاحات المنقذة للأرواح، مع التركيز على تدارك مَن فاتهم التطعيم، والتعافي، وتعزيز برامج التمنيع للوصول بها إلى مستوياتها قبل الجائحة.

وتأتي هذه الإحاطة الإعلامية احتفاءً بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء منظمة الصحة العالمية لبرنامج التمنيع الموسَّع في عام 1974، التي تُمثّل فرصةً للاحتفال بالإنجازات والدعوة إلى زيادة الاستثمار في اللقاحات وتوسيع نطاق فوائد اللقاحات الجديدة بعدلٍ وإنصافٍ طيلة العمر.

يشارك فى المؤتمر؛ الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مارك روبين نائب المدير الإقليمي مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتاباني مافوسا المدير الإداري للبرامج القُطرية التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.