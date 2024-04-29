الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: نتطلع للحصول على الاعتماد الدولى لتكنولوجيا الخدمات الصحية خلال 2024

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بجلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية في مصر، وذلك بمؤتمر هيمس 2024 ( Himss Excutive Summit)، الذي انطلقت فعالياته لهذا العام تحت شعار "خلق صحة الغد" بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك بالجلسة نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، الدكتورة مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات والنظم بهيئة الرعاية الصحية، وقامت باستعراض رحلة التحول الرقمي لهيئة الرعاية الصحية، وقامت بطرح عرض تقديمي تحت عنوان <<ثورة الصحة الرقمية بهيئة الرعاية الصحية EHA's Digital Health <<Revolution.

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وأوضح بيان هيئة الرعاية: خلال الجلسة تم استعراض مجهودات وإنجازات الهيئة في تعزيز الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال الاستغلال الأمثل لآليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمبتكرة التي تعزز الراحة والكفاءة، وتيسر وصول الرعاية الصحية إلى المتعاملين مع المنظومة، كما تم استعراض تطبيقات التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الإلكتروني المطبق بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها بالمحافظات، حيث تمتلك الهيئة نظامًا صحيًا إلكترونيًا شاملًا يتيح التكامل في دائرة الرعاية الصحية للمرضى، بدءًا من الحجز الإلكتروني وصولًا إلى الخدمات المقدمة في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والإحالة إلى المستشفيات، بالإضافة إلى التغذية الراجعة لكل البيانات المتعلقة بالخدمات التي تم تقديمها في المستشفيات وصولًا إلى الملف الصحي الإلكتروني للمرضى في المراكز والوحدات.

أنظمة إدارة المعلومات

وأشارت الهيئة إلى أن جلسة الهيئة تناولت استعراض استخدام أحدث أنظمة إدارة المعلومات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مثل نظام إدارة المعلومات الإكلينيكية "HIS" والمعامل الإلكترونية الموحدة "LIS" والأرشفة الإلكترونية للأشعة "PACS"، إضافة إلى استعراض ميكنة الخدمات الصحية في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية، والتي تم الانتهاء منها كليًا بنسبة 100%، وكذلك الانتهاء من آخر مرحلة في ميكنة المستشفيات بإضافة برنامج ميكنة أقسام الغسيل الكلوي بالكامل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على المضي قُدمًا في التحول الرقمي لكل مدخلات نظام العمل بالهيئة للارتقاء بجميع جوانب الرعاية الصحية وتحقيق أقصى استفادة من تطويع التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم رعاية متميزة وفعالة ويعزز تجربة المرضى بشكل شامل ومستدام، لافتًا إلى جهود الهيئة المتواصلة لتحقيق رؤيتها في تقديم رعاية صحية متميزة وفعالة ومبتكرة للجميع.

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مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أول هيئة تستخدم أحدث أنظمة الترميز الدولية ICD11 على مستوى الوطن العربي وإفريقيا بشهادة منظمة الصحة العالمية، كما حصدت الهيئة الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي، لافتًا إلى تطلع الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لتكنولوجيا الخدمات الصحية HIMSS خلال العام الجاري.

وأضاف: استطاعت مصر تحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة في ميكنة الخدمات الصحية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات بشهادة منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن إنجازات الميكنة جاءت انعكاسًا للتعاون الوثيق بين هيئة الرعاية الصحية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات وأجهزة الدولة المعنية.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الرعاية الصحية إمارة دبي الذكاء الاصطناعي الصحة الرقمية التقنيات الحديثة تكنولوجيا الخدمات الصحية

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