هيئة الرعاية الصحية تستعرض أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخارطة طريق الهيئة خلال الفترة المقبلة

شاركت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بفعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، اليوم، تحت عنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل"

ونيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان والسكان، استعرض الدكتور أحمد زيدان، مستشار هيئة الرعاية الصحية للاستثمار وتعظيم الموارد، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من وجهة نظر الهيئة كون هيئة الرعاية ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إضافة إلى خارطة طريق هيئة الرعاية خلال الفترة المقبلة لتوطين دور القطاع الخاص بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الصحية باعتبار الشراكة مع القطاع الخاص جزء أصيل من استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة وبما يعزز مفهوم التغطية الصحية الشاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي انطلقت في اليوم الأول لورشة العمل، والتي انطلقت تحت عنوان "كيف يمكن لقطاعات الرعاية الصحية في مصر تسريع التغطية الصحية الشاملة من خلال القطاع الصحي الخاص"، وتناولت أهمية دمج القطاع الخاص بملف الرعاية الصحية وأهمية الشراكة لدعم الوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 وذلك سواء من وجهة نظر المعنيين بالقطاع الصحي الحكومي ومن جانب القطاع الخاص.

واستعرض مستشار هيئة الرعاية الصحية للاستثمار وتعظيم الموارد، أبرز الشراكات مع القطاع الخاص بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، للاستفادة من خبرتهم الواسعة في إدارة المستشفيات وقد أثبتت تلك الشراكة كفائتها بمحافظة بورسعيد بشراكة مستشفى الرمد ببورسعيد مع مستشفيات مغربي، والتوأمة بين مستشفى الزهور ببورسعيد ومستشفى دار الفؤاد، وشراكة مجمع الاسماعيلية الطبي مع مركز الفريد الطبي، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع شركات الأدوية وشركات التأمين الخاص، بما يدعم نظام التغطية الصحية الشاملة ويسرع وتيرة العمل في النظام الجديد.

مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة بالقطاع الصحي الحكومي تطبق مفهوم إدارة دورة الإيرادات "Revenue Cycle Management"، وهو ما يدعم الاستدامة المالية وينعكس إيجابيًا على مستوى جودة الخدمة ورضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو مالم يكن يتأتى إلى بالشراكة مع القطاع الخاص ومع شركات متخصصة في هذا المفهوم، ولهذا تمت الشراكة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة صلات، وقد تم التطبيق على أرض الواقع بدءًا من مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية بمحافظة الإسماعيلية.



شارك بفعاليات الجلسة النقاشية، اليوم، كل من الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، واللواء مهندس، أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ودكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، فيما أدار الجلسة النقاشية الدكتور جاسر جاد الكريم، مستشار النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية-مصر.

هذا وتتضمن فعاليات ورشة العمل التي تستمر خلال الفترة من (28-30) إبريل، جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان،وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.