جهود هيئة الدواء المصرية لتنظيم مواد التسويق والإعلان للأدوية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في “ويبينار”عن أساسيات اليقظة الصيدلية والتوعية بكيفية الإبلاغ عن إعلان غير ملائم.

ويهدف “ويبينار” إلى تعريف مقدمي الرعاية الصحية في مصر بأساسيات اليقظة الدوائية وكيفية الإبلاغ عن الآثار العكسية للمستحضرات الصيدلية مع تسليط الدور على مجهودات الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان وأهمية الإبلاغ عن الإعلانات غير الملائمة.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه سيتم تكرار “ويبينار” فى موعدين مختلفين ليتناسب مع الراغبين بالحضوروفقًا للأجندات، ومن المقرر انعقاد “ويبينار” يومي الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠٢٤ والخميس الموافق ٩ مايو ٢٠٢٤، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن الويبينار التدريبي مقدم إلى مقدمي الرعاية الصحية، ويبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف مساءً يوم الثلاثاء ٧مايو ٢٠٢٤، ومن الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس ٩ مايو ٢٠٢٤، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك في الويبينار يومي الاثنين الموافق ٦ مايو ٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٨ مايو 2024.

مؤتمر قمة الخليج للشئون التنظيمية

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر قمة الخليج للشئون التنظيمية ٢٠٢٤ النسخة التاسعة GCC Regulatory Affairs Pharma Summit 2024، والذي انعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تبادل المعلومات، ونقل الخبرات بين السلطات التنظيمية للدواء، وعرض أهم التحديثات بالأطر والقواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بتسجيل المستحضرات البشرية واليقظة الدوائية، ونظام إدارة الجودة.



وخلال الجلسات استعرض ممثلو الهيئة الأدلة التنظيمية والأنشطة والبرامج الخاصة بمختلف بمجالات العمل الرقابية المنوطة بها الهيئة، والمتعلقة بطبيعة عمل السلطة التنظيمية، والتعريف بأحدث القواعد المتبعة في مجال تسجيل ومأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية.

كما استعرض المؤتمر مجال اليقظة الدوائية، وعرض الدليل التنظيمي المصرى للممارسة الجيدة لليقظة الصيدلية، والوقوف على أهم التحديثات المتماشية مع اهم الأدلة التنظيمية العالمية، وتم عرض أهم وسائل وكافة قنوات، وآليات التواصل مع مقدمى الرعاية الصحية والمرضى والعامة، أهداف ومبادئ وخطة وسائل التواصل، والتأكيد على أهمية وضرورة التعاون بين الهيئة والشركات ومقدمى الرعاية الصحية لتعزيز أمان وفعالية الأدوية.