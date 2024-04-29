هيئة الدواء تشارك في فعاليات مؤتمر قمة الخليج للشئون التنظيمية ٢٠٢٤ النسخة التاسعة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر قمة الخليج للشئون التنظيمية ٢٠٢٤ النسخة التاسعة GCC Regulatory Affairs Pharma Summit 2024، والذي انعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تبادل المعلومات، ونقل الخبرات بين السلطات التنظيمية للدواء، وعرض أهم التحديثات بالأطر والقواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بتسجيل المستحضرات البشرية واليقظة الدوائية، ونظام إدارة الجودة.

خلال الجلسات استعرض ممثلو الهيئة الأدلة التنظيمية والأنشطة والبرامج الخاصة بمختلف بمجالات العمل الرقابية المنوطة بها الهيئة، والمتعلقة بطبيعة عمل السلطة التنظيمية، والتعريف بأحدث القواعد المتبعة في مجال تسجيل ومأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية.

تم شرح قواعد تسجيل المستحضرات البشرية، وأهم التحديثات الخاصة بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية المنظمة لعملية التسجيل واعادة التسجيل، وعرض رؤية الهيئة لأهمية ممارسات الاعتماد الجيدة (GRP)؛ وذلك في سياق التغييرات التي تطرأ بعد الموافقة،كما سلط الضوء على استخدام هيئة الدواء المصرية لأداة ذاتية التوجيه (منصة رقمية) للتعامل مع المتغيرات؛ حيث عرض كيفية تعزيز هذه المنصة الرقمية المبتكرة للشفافية والفعالية داخل النظام التنظيمي، وكيفية تمكين هذه الأدوات الرقمية الذكية لأصحاب المصلحة، وتعزيز فعالية النظام بشكل عام.

كما استعرض المؤتمر مجال اليقظة الدوائية، وعرض الدليل التنظيمي المصرى للممارسة الجيدة لليقظة الصيدلية، والوقوف على أهم التحديثات المتماشية مع اهم الأدلة التنظيمية العالمية، وتم عرض أهم وسائل وكافة قنوات، وآليات التواصل مع مقدمى الرعاية الصحية والمرضى والعامة، أهداف ومبادئ وخطة وسائل التواصل، والتأكيد على أهمية وضرورة التعاون بين الهيئة والشركات ومقدمى الرعاية الصحية لتعزيز أمان وفعالية الأدوية.

كما تضمن التعريف بنظام إدارة الجودة وأهميته، وعرض أهم الاستراتيجيات المتبعة للرفع من معايير الجودة التجارية، وكذلك سبل الهيئة لتعزيز النظام الرقابي؛ مما يؤثر إيجابا على رفع جودة المستحضرات قبل طرحها في السوق المصري.

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر تجربة جمهورية مصر العربية في مجال تحديث وتطوير قواعد وإجراءات تسجيل الأدوية واليقظة الدوائية ونظم الجودة، وأثر ذلك على توافر أدوية فعالة وآمنة وذات جودة عالية بالسوق المصري.

جاءت المشاركة فى إطار سعى الهيئة المستمر نحو دعم كافة سبل التعاون مع الدول العربية الشقيقة، والحرص على المشاركة بالفعاليات الدولية المختلفة في مجال الدواء.