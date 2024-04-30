الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مصر

الصحة: تنظيم 113 ألف ندوة لنشر الوعي حول أهمية الصحة الانجابية بمختلف المحافظات

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

نظمت وزارة الصحة والسكان، 113 ألفا و848 ندوة بمختلف المحافظات لنشر الوعي حول أهمية الصحة الانجابية، و48 حملة تنشيطية وقوافل صحة إنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك ضمن خطة تنمية الأسرة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نظمت 4 آلاف و405 ندوة داخلية للسيدات المترددات على مراكز صحة الأسرة، و2696 ندوة خارجية للسيدات والرجال بمختلف القرى، كما عقدت 296 لقاءً جماهيريًا بمراكز الشباب والمدارس والجامعات لتنمية الوعي حول أهمية الصحة الانجابية.

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ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزارة عقدت 106 آلاف و451 ندوة للسيدات داخل نوادي المرأة لرفع مستوى الوعي الصحي حول الصحة الإنجابية وزيادة المنتفعات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى إقامة 926 معرضًا لتسويق منتجات السيدات بنوادي المرأة، التي تهدف لخفض الأمية بين السيدات والفتيات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة نظمت 48 حملة تنشيطية للصحة الانجابية، وقوافل صحة إنجابية على مستوى الجمهورية، تحت شعار «حقك تنظمي» بالإضافة إلى 12 قافلة توعوية وخدمية لعمال مصانع الملابس الجاهزة، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة، وغرفة الملابس الجاهزة.

خدمات الصحة الانجابية

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن القطاع نفذ 5 آلاف و93 زيارة إشرافية لمتابعة تقديم خدمات الصحة الانجابية  وأداء الرائدات الريفيات والممرضات بعيادات الصحة الانجابية  وأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات المطبق بها برنامج خدمات الصحة الانجابية بعد الولادة والإجهاض.

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وأضاف «عباس» أنه تم تدريب 2749 طبيبا و2166 ممرضة، على تقديم خدمات الصحة الانجابية، ودليل المشورة، وعلى الفحص باستخدام السونار، و56 طبيبا و67 صيدليا بالقطاع الخاص على تقديم المشورة وخدمات الصحة الانجابية، بالإضافة إلى تدريب 1237 رائدة ريفية على الترويج لخدمات الصحة الانجابية  بعد الولادة، وعلى رسائل الصحة الانجابية الجديدة بحسب الفئات المستهدفة.

وتابع «عباس» أنه تم تدريب 200 صيدلي على المشورة وإدارة الوسائل، و1610 مسئول إحصاء على إدخال البيانات والتحليل وإنشاء التقارير، و220 مسئول بنوادي المرأة على تمكين المرأة المصرية، كما تم تدريب 486 واعظ ديني على برنامج الصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الولادات وصحة الأم والطفل.

الصحة نشر الوعي الصحة الإنجابية حملة تنشيطية حقك تنظمي تنمية الأسرة

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