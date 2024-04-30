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استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات

الدكتور شريف حتة
الدكتور شريف حتة استشاري الصحة والطب الوقائي

قال الدكتور شريف حتة استشاري الصحة والطب الوقائي، إن منظمة الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات التي قضت على كثير من الأمراض منها فيروس سي، موضحا أنّ قطاع الصحة في مصر يضع خطة لمسح عدد المصابين بالمرض، ومعرفة خطورة المرض ونسبته، والمضاعفات التي تحدث من خلاله.

وأضاف حتة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الصحة تشن حملات مكثفة لاكتشاف المرض والمصابين به الذين ليس لديهم علم به، مثل حملة 100 مليون صحة، ثم توفر الدولة العلاج المطلوب، وتكشف من خلال الحملة المضاعفات وتحذر المصابين وترشدهم بكيفية تجنب المضاعفات.

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وأشار إلى أن الإنجاز الكبير في القضاء على فيروس سي من خلال توفير العلاج، موضحا أن ذلك بجانب حملة من التطعيمات للحد من فيروس سي، ومثل تطعيم شلل الأطفال، وتطعيمات لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية.

استشارى طب وقائي اللقاحات إنجازات مصر الصحة العالمية قطاع الصحة العلاج

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