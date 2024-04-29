الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض الوضع الإنسانى فى قطاع غزة (فيديو)

قطاع غزة
قطاع غزة

أصدرت وزارة الدولة لشئون الإغاثة، اليوم، تقريرًا حول الوضع الإنساني في فلسطين، جراء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حتى الرابع والعشرين من أبريل الجاري.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الوضع الإنساني في قطاع غزة: 

- إصابة 77٫368 مواطنا.

- اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن.

- 17٫000 طفل منفصلون عن ذويهم "فقد أحد الوالدين على الأقل".

_11 مستشفى تعمل بشكل جزئي "5 في الشمال و6 في جنوب وادي غزة".

- 26 مستشفى خارج الخدمة.

- أكثر من 712٫000 حالة التهاب حادة في الجهاز التنفسي.

- 380٫000 حالة إسهال.

- 33% "8 من أصل 24" من المراكز الصحية التابعة للأونروا تعمل فقط.

- يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية كذلك النفسية.

- يواجه 265٫000 مواطن أزمة مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي.

- يواجه 854٫000 مواطن مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

- يواجه 1.1 مليون شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

- 60 %-70 % من الماشية المنتجة للحوم والألبان تُذبح قبل الأوان.

الوضع الإنساني الفلسطينية قطاع غزة وزارة الدولة لشؤون الأمن الغذائي للأونروا

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