الإثنين 29 أبريل 2024
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"من أمام معبر رفح".. تفاصيل عبور المستشفى الميدانى المصرى إلى قطاع غـزة (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

رصد كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح، دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اليوم مع زيادتها حسب ما أعلنت السلطات الإسرائيلية، بالإضافة إلى دخول المستشفى الميداني المصري إلى القطاع، والذي ستتم إقامته في خان يونس.

وكشف مراسل "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل المستشفى الميداني لقطاع غزة، قائلا: هذا المستشفى دخل بالأمس للقطاع على 9 شاحنات ويضم غرف عمليات وغرفة رعاية مركزة في ظل منع إسرائيل دخول مثل هذا النوع من المساعدات إلى قطاع غزة.

 دخول المستشفى الميداني المصري لقطاع غزة

وأوضح أن المساعدات المصرية إلى أهالي قطاع غزة، لا تتوقف ودخل اليوم 4 شاحنات غاز وشاحنتا سولار عبر معبر رفح لقطاع غزة فيما أغلق معبر كرم أبو سالم بسبب عطلة عيد الفصح.

وأكد أن الجهود المصرية مستمرة في مواجهة التعنت الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

عبر رفح اكسترا نيوز قطاع غزة المستشفى الميداني المصري لمساعدات الإنسانية السلطات الإسرائيلية

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