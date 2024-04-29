الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن: قطاع غزة يشهد أسوأ أزمة فى الشرق الأوسط منذ عام 1948

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا نعمل على مواجهة التحديات بالشراكة مع حلفائنا في دول العالم.

وأضاف بلينكن، خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بعنوان "الضغوطات في الشرق الأوسط"، أننا استطعنا جمع عدد من الدول لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

جهود خفض التصعيد بقطاع غزة

وتابع: علاقتنا مع الصين معقدة ونعمل على مواجهة التحديات المشتركة بين واشنطن وبكين.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تشارك في جهود خفض التصعيد بقطاع غزة، كما أننا نبذل جهودا مكثفة لمنع توسع التصعيد في الشرق الأوسط.

وأردف: ندعم إسرائيل بشكل واضح لضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر، ونشكر مصر وقطر على جهودهما من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة.

ونوه بأنه يجب إنهاء الصراع في غزة ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية، معقبًا: "عازمون على بذل كل ما في وسعنا لوضع حد للمعاناة الإنسانية في غزة"، لافتًا إلى أن قطاع غزة يشهد أسوأ أزمة في الشرق الأوسط منذ عام 1948.

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