بعد 150 ليلة عرض.. عودة جديدة لـ"خطة كيوبيد" على مسرح السلام

يعود من جديد العرض المسرحي "خطة كيوبيد" لاستقبال جمهوره مرة أخرى، على مسرح السلام، الخميس المقبل، وعلى مدار يومين من كل أسبوع في التاسعة مساء، وذلك بعد تقديمه 150 ليلة عرض.

وكتب المخرج أحمد فؤاد، مخرج العرض: "بسم الله توكلنا على الله خطة كيوبيد راجعه تاني بعد #١٥٠_ليلة_عرض_متتالية ومكملين لحلم #٢٠٠_ليلة_عرض ايام الخميس والجمعه من كل أسبوع الساعة ٩ علي مسرح السلام بالقصر العيني، مين قال جاي؟! وكل اللى جه يجي يحتفل معانا ويقول لكل اللى يحب انهم يحضروا".

العرض يتناول تيمة الحب التى انتشرت بسبب ظاهرة علاقات الحب والانفصال السريع بعدها، وعلاقة الرجل والمرأة والتي تجمع بين التراجيديا والكوميديا.

أبطال مسرحية "خطة كيوبيد"

"خطة كيوبيد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح، بطولة: عبدالمنعم رياض، كريم الحسينى، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مى كمال، موسيقى تامر عبدالمجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين على، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هانى، مخرج منفذ نور محيى فهمى، تأليف عبدالله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.