البحث العلمى: فرص العمل بالمستقبل ستكون متاحة لمن هم على دراية بتحليل البيانات وأنظمة الحوسبة

قال الدكتور وائل بدوي، عضو مجلس بحوث اتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أكاديمية البحث العلمي، إن فرص العمل في المستقبل ستكون متاحة بشكل أكبر لمن هم على دراية بتحليل البيانات وأنظمة الحوسبة وغيرها من المجالات التكنولوجية المتقدمة، مشددًا على أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف إعداد جيل يواكب تطور سوق العمل.

وأضاف بدوي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك أيضا الأنظمة الحاسوبية الكبيرة وتأمين البيانات والمواقع، وكل هذه الوظائف ستكون مفتوحة خلال السنوات العشر المقبلة لأن هذه التقنية تدخل في جميع مجالات الحياة.

تعلم الآلة أساس كل أنظمة الذكاء الاصطناعى

وتابع: "لدينا شباب متفوق علميا في هذه المجالات، ولديه الرغبة للنجاح فيها، وهو ما يدفعه إلى الالتحاق بهذه الوظائف".

وشدد عضو مجلس بحوث الاتصالات على أن تعلم الآلة أساس كل أنظمة الذكاء الاصطناعي وأساس كل شيء في هذا المجال، كما أن تحليل البيانات أمر مهم جدا للغاية في التسويق الإلكتروني وعمل خطط استراتيجية ومعرفة نوعية المستخدمين، بالإضافة إلى التأمين السيبراني.