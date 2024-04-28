خبير سياحى: المقومات السياحية المصرية متنوعة وكثيرة جدًا

قال الخبير السياحي، حسام هزاع، إن المقومات السياحية المصرية متنوعة وكثيرة جدًا من النواحي الأثرية والثقافية والشاطئية والعلاجية، مشددًا على أن كل أنواع السياحة موجودة في مصر.

وأضاف هزاع، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ثمة عوامل عديدة للإشادات الدولية التي تحصل عليها السياحة المصرية، منها العلاقات السياسية، فعلاقة مصر بالدول كافة ممتازة، والمطارات المصرية آمنة، بالإضافة إلى عنصر الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه البلاد.

وتابع: "هناك أيضًا عنصر الخطط الاستراتيجية التي تضعها الدولة المصرية للسياحة، وجذب أكبر عدد من السياح من الدولة المختلفة".

طرق التسويق مختلفة من دولة لأخرى

وأشار الخبير السياحي إلى أن طرق التسويق مختلفة من دولة لأخرى، وجرى تطبيق وتنفيذ خطة سليمة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، وهي حضور المعارض الدولية التي تمثل الدولة المصرية فيها وزارة السياحة.

وأكد الخبير السياحي أن مصر تقدم خدمات على أعلى مستوى في الفنادق وكل شيء، بالإضافة إلى المناطق الأثرية والنقل والمستوى الاحترافي الذي يتمتع به المرشدون السياحيون.