مدير "البيانات": استعنا بأكثر من 30 شركة عالمية متخصصة فى الحوسبة لتأسيس المركز

قال المهندس عمرو فاروق الإمام، مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الرئيسي، إنه تمت الاستعانة بأكثر من 30 شركة عالمية متخصصة فى الحوسبة من أجل بناء تأسيس المركز الجديد وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

وأكد الإمام، خلال كلمته بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم تصميم وتنفيذ مركز البيانات الرئيسي للدولة بكوادر مصرية من الشركات ومسئولي التحول الرقمي بالدولة.

نستهدف خدمة الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية

وأضاف مدير مركز البيانات والحوسبة أنه تم اعتماد أحدث التكنولوجيا، حيث إننا نستهدف خدمة الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: المركز على مساحة 23 ألفًا و500 متر مربع، ومجهز بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال المركز على مدار الساعة.