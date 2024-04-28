الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير مركز التحكم: بناء بنية معلوماتية موحدة ضرورة للحصول على الخدمات المختلفة

المهندس محمد جمال
المهندس محمد جمال النعيل

قال المهندس محمد جمال النعيل، مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحى الحكومى في العاصمة الإدارية، إنه يعتبر بناء بنية معلوماتية موحدة وتجهيزات تكنولوجية بالعاصمة الإدارية ضرورة للحصول على الخدمات المختلفة.

وأكد النعيل، في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أن البنية المعلوماتية للوزارات والجهات في الحى الحكومى تم تنفيذها بأعلى المعايير القياسية وتعتبر هي الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا في الشرق الأوسط والمنطقة وتتكون من 6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية لنقل البيانات لـ300 ألف مخرج بيانات لصالح الجهات والوزارات الحكومية.

الربط بين الوزارات والجهات الحكومية ومركز البيانات الرئيسى

ولفت مدير مركز التحكم والسيطرة إلى أن البنية التكنولوجية المنفذة تمنع دخول أى جهاز أو معدة أو مستخدم دون أن يكون مسموحا له بذلك مسبقا كما تطبق عليه أيضا جميع معايير التكنولوجيا والحماية، وهذه البنية التكنولوجية مكنتنا من تفعيل خدمات مهمة جدا منها أننا استطعنا الربط بين الوزارات والجهات الحكومية ومركز البيانات الرئيسى للدولة من خلال أجهزة حواسب صفرية بلغت 50 ألف جهاز حاسب إلى صفرى.

المهندس محمد جمال النعيل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مركز التحكم والسيطرة البنية التكنولوجية

مواد متعلقة

مدير الإشارة: مرور أكثر من 90% من حركة تداول البيانات العالمية عبر مصر

السيسى: سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء العاصمة الإدارية

الرئيس السيسى: مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات فى العالم

مدير الإشارة: تقنية مراكز البيانات أحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمى

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن "مصر الرقمية"

السيسى يفتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية عبر الفيديو كونفرانس

سلامة أطفالك على الإنترنت.. دليل للآباء

احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. مشروعات الزراعة والتعليم تُعمِّر أرض الفيروز

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

الشقة فيها عفريت.. أب يخرج أبناءه من مسكنهم بحيلة شيطانية

"مصيلحى": قرار وقف الصيد وراء زيادة أسعار الأسماك.. وستنخفض فى هذا الموعد

الصحف الإنجليزية عن «خناقة» صلاح وكلوب: انتهت المنافسة وحان الرحيل

السيسى: سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء العاصمة الإدارية

الرئيس: رقمنة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية "ضرورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر