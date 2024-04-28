مدير الإشارة: مرور أكثر من 90% من حركة تداول البيانات العالمية عبر مصر

تحدث اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة، عن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة "حكومة لا ورقية"، شملت التطبيقات التخصصية وهي استضافة 600 تطبيق لـ114 جهة حكومية.

وقال خلال كلمته بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إن التطبيقات التشاركية شملت منظومة المراسلات الحكومية، وإدارة المشروعات القومية، وإدارة الموارد البشرية، فضلًا عن الأرشيف الرقمي الذي تضمن أرشفة 400 مليون ورقة من المراسلات الحكومية.

مراكز البيانات والحوسبة السحابية أصبحت صناعة عالمية

وأوضح مدير الإشارة، أن مراكز البيانات والحوسبة السحابية أصبحت صناعة عالمية كونها الأكثر قيمة في العالم، وترسخ مكانة الدولة لتكون مركزًا لجذب الاستثمارات.

وتابع موجهًا حديثه للرئيس السيسي قائلًا: "وانطلاقًا من الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية سيادتك وجهت بالبدء في إنشائها لتدعيم مركز مصر كممر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم، بالاستفادة من موقعها الفريد، ومرور أكثر من 90% من حركة تداول البيانات العالمية العابرة من شرق إلى غرب العالم، مرورًا بالبحر الأحمر والمتوسط".