سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تحذيرًا بشأن تقلبات الطقس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة ارتفاعات درجات الحرارة بدأت في الانتهاء منذ يوم الجمعة، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل زادت البرودة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية ومتوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري

وتابعت: يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اليوم متوقع وجود اعتدال في حركة الرياح في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا، محذرة من استمرار سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم وجنوب سيناء، وستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة ورعدية على فترات متقطعة من اليوم.