مدير المركز التبادلى للدولة: نقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة

أكد المهندس عمرو عبدالرحمن، مدير المركز التبادلي للدولة، أن مركز البيانات التبادلي يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومات.

وأشار عبدالرحمن، خلال كلمته بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إلي أن المركز يقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة تسمح بزيادة الموارد وفقًا للاحتياجات.

دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

وأضاف مدير المركز التبادلي للدولة، أن المركز يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ويعد أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية 192 ألف متر مربع في حدود 54 فدانًا.

وأوضح مدير المركز التبادلي للدولة، أنه تم إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجاوات خصيصًا للمركز المجهز بأحدث الأنظمة والمعدات.