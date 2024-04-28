الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ثورة فى عالم الطب.. وزير الصحة يكشف عن "المستشفيات الافتراضية" وتشخيص المرضى عن بعد (فيديو)

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الخدمات الصحية من الجيل الرابع تعتمد على قاعدة البيانات ومعلومات المريض، التي نستطيع من خلالها متابعة الصيدلية ومركز الأشعة والعناية المركزة، وهناك العديد من التطبيقات داخل المستشفى الواحد.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي لافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أننا نستطيع متابعة المريض من خلال أسورة يرتديها من خلال مركز الحوسبة السحابية، ونعرف رحلته في المستشفى والانتظار في العمليات، حيث إنها ليست مجرد تحميل بيانات، لكن لتحليلها.

وتابع وزير الصحة: “نقدر نطمئن على حجم الإشغالات داخل المستشفيات من خلال مركز الحوسبة، ونقدر نعمل خريطة صحية في مصر”.

المركز سيسهم فى نقلة نوعية كبيرة فى مجال الخدمات الصحية

وأكد وزير الصحة أن المركز سيسهم في نقلة نوعية كبيرة في مجال الخدمات الصحية، معقبًا: "هيكون فيه مستشفيات افتراضية خلال الـ30 سنة الجايين، مش لازم المريض يروح المستشفى هيكون فيه التشخيص عن بعد والتطبيب عن بعد".

وأردف: “نقدر من خلال الذكاء الاصطناعي تشخيص المريض بشكل أدق من العامل البشري، الاستفادة من تحليل البيانات هيعمل نقلة في الملف والخدمات الصحية في مصر، وقدرنا نطبق الكلام ده في أول مستشفى بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

وزير الصحة المستشفيات الافتراضية تشخيص عن ب عد الخدمات الصحية من الجيل الرابع الدكتور خالد عبد الغفار

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المسئولين بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية

مدير "البيانات": استعنا بأكثر من 30 شركة عالمية متخصصة فى الحوسبة لتأسيس المركز

مدير مركز التحكم: بناء بنية معلوماتية موحدة ضرورة للحصول على الخدمات المختلفة

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تحذيرًا بشأن تقلبات الطقس (فيديو)

مدير الإشارة: مرور أكثر من 90% من حركة تداول البيانات العالمية عبر مصر

السيسى: سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء العاصمة الإدارية

الرئيس السيسى: مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات فى العالم

مدير الإشارة: تقنية مراكز البيانات أحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمى

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تحدث عنها الرئيس.. ما هى صناعة "التعهيد" وكيف تحقق آلاف الدولارات من خلالها شهريًا؟

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مضايقات السياح من المتسولين فى الحسين

ناس واصلة وقتل بالسم.. شائعات قادت رواد على السوشيال ميديا للمحاكمة فى قضية نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة