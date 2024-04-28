ثورة فى عالم الطب.. وزير الصحة يكشف عن "المستشفيات الافتراضية" وتشخيص المرضى عن بعد (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الخدمات الصحية من الجيل الرابع تعتمد على قاعدة البيانات ومعلومات المريض، التي نستطيع من خلالها متابعة الصيدلية ومركز الأشعة والعناية المركزة، وهناك العديد من التطبيقات داخل المستشفى الواحد.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي لافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أننا نستطيع متابعة المريض من خلال أسورة يرتديها من خلال مركز الحوسبة السحابية، ونعرف رحلته في المستشفى والانتظار في العمليات، حيث إنها ليست مجرد تحميل بيانات، لكن لتحليلها.

وتابع وزير الصحة: “نقدر نطمئن على حجم الإشغالات داخل المستشفيات من خلال مركز الحوسبة، ونقدر نعمل خريطة صحية في مصر”.

المركز سيسهم فى نقلة نوعية كبيرة فى مجال الخدمات الصحية

وأكد وزير الصحة أن المركز سيسهم في نقلة نوعية كبيرة في مجال الخدمات الصحية، معقبًا: "هيكون فيه مستشفيات افتراضية خلال الـ30 سنة الجايين، مش لازم المريض يروح المستشفى هيكون فيه التشخيص عن بعد والتطبيب عن بعد".

وأردف: “نقدر من خلال الذكاء الاصطناعي تشخيص المريض بشكل أدق من العامل البشري، الاستفادة من تحليل البيانات هيعمل نقلة في الملف والخدمات الصحية في مصر، وقدرنا نطبق الكلام ده في أول مستشفى بالعاصمة الإدارية الجديدة”.