الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المسئولين بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع الوزراء والمسئولين بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

معلومات عن مركز البيانات والحوسبة السحابية

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية/ عالمية، وأكثر من 1200 مهندس/ عامل، وأكثر من 5000 ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.