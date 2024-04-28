رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع وزير الخارجية الفرنسى سبل خفض التصعيد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، يبحث مع ستيفان سيجورنيه وزير الخارجية الفرنسي سبل خفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

تقديم مقترحات من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى تقديم مقترحات من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وذلك على هامش زيارته إلى لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، إنه إذا لم تكن هناك حرب في قطاع غزة، يمكننا التحدث عن حرب في جنوب لبنان، بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة.

وتابع: سأوصل رسائل وأطرح مقترحات على السلطات لدفع الحدود اللبنانية الإسرائيلية للاستقرار وتجنب نشوب حرب.