رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.. أرقام إيجابية لاقتصاد مصر (فيديو)
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد أرقاما إيجابية لاقتصاد مصر رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.
أرقام إيجابية لاقتصاد مصر رغم التحديات:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار في مارس.
حركة السياحة الوافدة تنمو ما بين 3% و4% في 3 أشهر.
نسب الإشغال الفندقي بالمدن السياحية ترتفع 8% في 3 أشهر.
26.5 مليار دولار فائضا تمويليا في 4 سنوات.
وكالة موديز تعدل نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.
صندوق النقد: اقتصاد مصر يسجل نموًا 4.4% خلال 2024 – 2025.