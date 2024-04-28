الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.. أرقام إيجابية لاقتصاد مصر (فيديو)

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد أرقاما إيجابية لاقتصاد  مصر رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.

أرقام إيجابية لاقتصاد مصر رغم التحديات:

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار في مارس.

حركة السياحة الوافدة تنمو ما بين 3% و4% في 3 أشهر.

نسب الإشغال الفندقي بالمدن السياحية ترتفع 8% في 3 أشهر.

26.5 مليار دولار فائضا تمويليا في 4 سنوات.

وكالة موديز تعدل نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.

صندوق النقد: اقتصاد مصر يسجل نموًا 4.4% خلال 2024 – 2025.

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