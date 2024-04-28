رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.. أرقام إيجابية لاقتصاد مصر (فيديو)

الأحد 28/أبريل/2024 - 02:36 م 4/28/2024 2:36:12 PM

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد أرقاما إيجابية لاقتصاد مصر رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.

أرقام إيجابية لاقتصاد مصر رغم التحديات:

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار في مارس.

حركة السياحة الوافدة تنمو ما بين 3% و4% في 3 أشهر.

نسب الإشغال الفندقي بالمدن السياحية ترتفع 8% في 3 أشهر.

26.5 مليار دولار فائضا تمويليا في 4 سنوات.

وكالة موديز تعدل نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.

صندوق النقد: اقتصاد مصر يسجل نموًا 4.4% خلال 2024 – 2025.