القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

غارة على أطراف بلدتى طيرحرفا والضهيرة

وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على أطراف بلدتي طيرحرفا والضهيرة، ما سبب أضرارًا جسيمة بالممتلكات والمزروعات والمنازل.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف نهر الليطاني، مطلقًا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتآخمة للخط الأزرق.