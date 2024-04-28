الكرملين: عواقب قانونية لا تنتهى حال الاستيلاء على الأصول الروسية

أكد الكرملين، اليوم الأحد، أنه ستكون هناك تحديات قانونية لا نهاية لها إذا تم الاستيلاء على الأصول الروسية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

استخدام أصول مجمدة للبنك المركزي الروسي

وكانت بلجيكا قد اقترحت على دول السبع استخدام أصول مجمدة للبنك المركزي الروسي كضمان لجمع الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا، لكن الفكرة لم تحظَ بدعم أوروبي كبير حينذاك، خوفًا من أن تقدم روسيا على مصادرة أصول غربية لا تزال في موسكو والتي تقدر بنحو 288 مليار دولار.