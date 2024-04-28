الأحد 28 أبريل 2024
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وزير الخارجية الليبى الأسبق: مصر لديها تكوين خاص وإرادة عاقلة منذ قديم الزمن

السفير عبد الرحمن
السفير عبد الرحمن شلقم

قال السفير عبدالرحمن شلقم، وزير الخارجية الليبي الأسبق، إنه عاش في مصر في مرحلة مهمة جدًا ثقافيًا وسياسيًا، وعند هزيمة 67 كان بالصف الأول الثانوي ومن الناصريين، وجاء إلى مصر عام 1969 كمبعوث، نظرًا لأنه كان من الأوائل في ليبيا ودخل جامعة القاهرة.

 

مصر لديها تكوين خاص وإرادة عاقلة منذ قديم الزمن

وأضاف "شلقم"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنني عشت معنويات عالية بالدولة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وإصرارًا على تحرير سيناء واسترجاعها، مؤكدًا أن مصر لديها تكوين خاص وإرادة عاقلة منذ قديم الزمن.

 

مصر لها كيمياء إنسانية فريدة

وأوضح وزير الخارجية الليبي الأسبق، أن مصر لها كيمياء إنسانية فريدة تخلقت عبر آلاف السنين، لافتًا إلى أن مصر لها خصوصية منذ أيام الفراعنة وحرب الهكسوس وغيرها.

وتابع: مصر لديها قوة ناعمة ومبدعة وعاقلة، وتستطيع أن تؤثر في الدول، مشيرًا إلى أن تكوين الإنسان المصري الذي انعكس في الإبداع والسياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات.

مصر وزير الخارجية الليبي الأسبق تكوين خاص إرادة عاقلة قديم الزمن مصر لديها تكوين خاص السفير عبد الرحمن شلقم

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