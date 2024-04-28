الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"ازدواجية المعايير وتزييف الحقائق".. الإعلام الأمريكى بين حرب أوكرانيا والإبادة فى غزة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن ازدواجية المعايير لدى الغرب باتت واضحة في إطار دعم رؤية المشروع الإسرائيلي الصهيوني داخل المنطقة، وهذا ظهر في المقارنة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف عبدالعاطي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": ففي اللحظة التي يقر فيها هذا المجتمع بالكامل بحق أوكرانيا في المقاومة، وعدم جواز ضم أراضٍ بالقوة، فضلًا عن دعم غير محدود بالأسلحة والأموال، ودعم سياسي، وفرض آلاف العقوبات على روسيا، ثم صدور قرار بفتح تحقيق جاد عن الانتهاكات في أوكرانيا، ومن ثم يتم صدور في أقل من عام مذاكرت اعتقال بحق مسئولين روس وفي مقدمتهم الرئيس الروسي.

جرائم إبادة جماعية 

وتابع: في المقابل يجري غض البصر عن كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاعتراف باقتراف إسرائيل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، والتغطية عليها ودعمها بالمال والسلاح.

ونوه رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين بأن الولايات المتحدة تستخدم "الفيتو" الأمريكي لقطع الطريق على المجتمع الدولي بوقف جرائم الإبادة في داخل قطاع غزة، كما يتمادى الغرب بازدواجية المعايير في الحديث عن المقاومة بوصفها "الإرهاب".

غزة الحرب بأوكرانيا الإبادة في غزة ازدواجية المعايير تزييف للحقائق تزييف الحقائق الإعلام الأمريكي الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين

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